В Україні буде створено Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ

Рішення про виділення з нього коштів будуть ухвалюватися урядом за погодженням з Комітетом з питань бюджету.

Верховна Рада України на пленарному засіданні 6 жовтня проголосувала у першому читанні за Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" щодо створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

За основу проголосували 258 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

У пояснювальній записці нардепи нагадали, що існує нагальна необхідність створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії проти України з відповідним його законодавчим врегулюванням у бюджетному законодавстві.

Коштами такого фонду планується здійснити "будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) громадських будівель (з врахуванням вимог безпеки щодо захисних споруд цивільного захисту), захисних споруд цивільного захисту; реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних із наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання; реконструкцію, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації; розроблення проєктної (проєктно-кошторисної) документації для об’єктів, які були зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації; закупівлю шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів охорони здоров’я та комунальних підприємств з облаштування територій", – додають автори.

За даними військових адміністрацій, негайного відновлення потребують пошкоджені об’єкти:

житлово-комунального господарства – 1463 од.;

освіти – 829 од.;

медицини – 301 од.;

житла – 38 386 од.

Зазначені дані постійно оновлюються і їх кількість збільшується кожного дня. З метою усунення гуманітарних криз, повернення людей в Україну та на місця постійного проживання (неокуповані території) і забезпечення їх базовими умовами життєдіяльності необхідно провести поточний і капітальний ремонт на об’єктах, де це можливо.

Проєктом пропонують створити у 2022 році Фонд ліквідації наслідків збройної агресії у складі спеціального Фонду державного бюджету. Джерелами його формування будуть кошти, отримані у зв’язку з виконанням Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

Рішення про виділення коштів з такого фонду будуть ухвалюватися Кабінетом Міністрів за погодженням з Комітетом з питань бюджету.

Також буде передбачене щомісячне звітування щодо надходження і використання коштів фонду.

Нагадаємо, створення цього фонду анонсував нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль. У фонді планується акумулювати конфісковані кошти Росії та росіян, а також міжнародну допомогу на швидке відновлення.