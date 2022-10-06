​Україна просить ЄС продовжити безмитний експорт товарів до завершення переговорів щодо членства

Верховна Рада України на пленарному засіданні 6 жовтня ухвалила Постанову про Звернення до Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу щодо поглиблення економічної співпраці та продовження дії тимчасових заходів з лібералізації торгівлі.

За постанову проголосував 301 депутат, передає кореспондент LB.ua.

Народні депутати України у заяві нагадали, що Регламентом Європейського Парламенту та Ради №2022/870 від 30 травня 2022 року були запроваджені тимчасові заходи з лібералізації торгівлі, які доповнюють торговельні пільги та застосовуються до українських товарів згідно з Угодою про асоціацію між Україною. Скасування мита і квот на експорт з України були передбачені до 5 червня 2023 року.

"Зважаючи на оперативну ситуацію на Півдні України, Європейський Союз є єдиним напрямком українського експорту та транзиту. Їх загальний обсяг становить 17,88 млрд доларів за вісім місяців 2022 року та він збільшився на 1,08 млрд доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас через постійні ризики, що зумовлені збройною агресією Росії, українські товаровиробники з тривалим виробничим циклом потребують визначеності й довгострокових орієнтирів для відновлення своєї роботи, відбудови пошкоджених чи зруйнованих виробничих потужностей і подальшого планування діяльності", – пояснюють нардепи у записці до постанови.

Парламентарі закликали продовжити дію угоди щодо пільгових умов експорту українських товарів.

"За таких умов пролонгація чинних заходів з лібералізації торгівлі може стати потужним сигналом як для бізнесу, так і для громадян України про солідарність європейського народу з Україною в її запеклій боротьбі з агресором", – прогнозують депутати.

Нагадаємо, днями Кабмін ухвалив постанову про заборону експорту товарів з України до Російської Федерації.

Тим часом, за даними Мінекономіки, за підсумками серпня український експорт у країни Європейського Союзу майже досяг довоєнного рівня.