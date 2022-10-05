Зеленський вніс до парламенту подання про відставку Шевченка з посади голови Нацбанку

Розглянути звільнення депутати можуть уже на найближчому засіданні.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання про звільнення з посади голови Національного банку України Кирила Шевченка.

Відповідна інформація розміщена на сайті парламенту.

Проголосувати за звільнення Шевченка, який написав заяву за власним бажанням, депутати можуть уже найближчого засідання.

Учора Кирило Шевченко оголосив, що вирішив піти з посади через стан здоровʼя. Він керував регулятором із липня 2020 року.

Про те, як відставка може вплинути на курс гривні та хто може замінити Шевченка на цій посаді, читайте в матеріалі LB.ua.