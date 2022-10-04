Шмигаль закликав українців змістити споживання електроенергії на нічні години

"Без ЗАЕС енергосистема України в зимовий період працюватиме з максимальним навантаженням".

Кожен українець може зробити свій внесок в енергетичну стійкість держави. Наприклад, максимально змістити побутове та промислове використання електроенергії на нічні години.

До цього закликав під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, без Запорізької АЕС енергосистема України в зимовий період працюватиме з максимальним навантаженням. Тому щоб із найменшими втратами пройти складний зимовий період можна підкорегувати графік споживання електроенергії.

"У цьому контексті продовжуємо роботу з партнерами щодо демілітаризації Запорізької атомної електростанції та створенням навколо неї 30-ти кілометрової безпечної зони. Персонал ЗАЕС повинен мати можливість працювати в спокійних, нестресових умовах, без російських військових. За умови демілітаризації ЗАЕС Україна матиме більше можливостей для балансування власної енергосистеми та навіть зможе продовжувати експорт електроенергії до Європи", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, вчора росіяни звільнили з полону генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

Нещодавно український прем'єр домовився з очільником МАГАТЕ про збільшення місії агентства на атомній електростанції.