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Шмигаль закликав українців змістити споживання електроенергії на нічні години

"Без ЗАЕС енергосистема України в зимовий період працюватиме з максимальним навантаженням".

Шмигаль закликав українців змістити споживання електроенергії на нічні години

Кожен українець може зробити свій внесок в енергетичну стійкість держави. Наприклад, максимально змістити побутове та промислове використання електроенергії на нічні години. 

До цього закликав під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, без Запорізької АЕС енергосистема України в зимовий період працюватиме з максимальним навантаженням. Тому щоб із найменшими втратами пройти складний зимовий період можна підкорегувати графік споживання електроенергії.

"У цьому контексті продовжуємо роботу з партнерами щодо демілітаризації Запорізької атомної електростанції та створенням навколо неї 30-ти кілометрової безпечної зони. Персонал ЗАЕС повинен мати можливість працювати в спокійних, нестресових умовах, без російських військових.  За умови демілітаризації ЗАЕС Україна матиме більше можливостей для балансування власної енергосистеми та навіть зможе продовжувати експорт електроенергії до Європи", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, вчора росіяни звільнили з полону генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова

Нещодавно український прем'єр домовився з очільником МАГАТЕ про збільшення місії агентства на атомній електростанції.

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