Від початку дії “зернової ініціативи” Україна експортувала майже 6 млн тонн агропродукції

Україна продовжує експортувати зерно для порятунку світу від голоду.

Сьогодні, 3 жовтня, в рамках реалізації “зернової ініціативи” з портів України вийшли чотири судна. На їх борту 77,4 тис. тонн зерна для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури України.

Повідомляється, що з Одеського порту вийшли балкери FPMC B 201 та MICHALIS, а з порту “Чорноморськ” - SPRING, SAFFET AGA.

Зокрема, балкер SPRING доставить 8 тис. тонн кукурудзи до Єгипту.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством, враховуючи сьогоднішні судна, з України було експортовано 5,9 млн тонн агропродукції.

Всього за цей час з українських портів вийшло 261 судно з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, у вересні Україна експортувала портами та альтернативними шляхами 6,9 млн т аграрної продукції. Таким чином, Україна вийшла на показники експорту довоєнного періоду.