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Менше ніж за місяць чехи зібрали гроші на танк для ЗСУ, - Міноборони

Чехи продовжать збирати гроші і на іншу техніку для України.

Менше ніж за місяць чехи зібрали гроші на танк для ЗСУ, - Міноборони
Фото: Пресслужба Міноборони

Менше ніж за місяць чехи зібрали 1,22 млн євро в рамках проєкту “Подарунок для Путіна”. Гроші збирались на придбання модернізованого танка Т-72 “Авенджер” для ЗСУ. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Повідомляється, що зібраних грошей вистачить, щоб придбати бойову машину та доставити її до України. 

“В подальших планах проєкту збір коштів на придбання боєприпасів для танку, а також для чеських самохідних гаубиць Dana та РСЗВ RM-70 Vampire”, - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, чеські фахівці розробили та зібрали безпілотник Bivoj, який незабаром може використовуватися українською армією

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