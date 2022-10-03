Тепер вона триватиме 5 годин.

У Хмельницькій області відсьогодні змінили тривалість комендантської години.

Про це повідомив у соцмережах керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Починаючи з 3 жовтня, вона триватиме упродовж 24.00-05.00.

Також Гамалій додав, що в області активізувалися шахраї, котрі телефонують або розсилають листи від імені адміністрації та вимагають гроші.

"Невдовзі ми їх знайдемо. А вас всіх закликаю бути пильними і пам'ятати, що адміністрація не збирає фінансову допомогу", - додав керівник ОВА.

Нагадаємо, нещодавно у Житомирській області скоротили комендантську годину: вона розпочинатиметься о 24:00 і триватиме до 5:00 ранку.

А в Миколаївській області з 1 жовтня вона починається вже о 22.00, і триває до 6.00.