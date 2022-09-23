У Миколаївській області подовжили комендантську годину

У Миколаївській області з 1 жовтня комендантська година починатиметься раніше: о 22:00, і триватимео до 6:00.

Про це в Телеграм повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Із 1 жовтня на території Миколаєва та Миколаївської області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00", – написав він.

Мер закликав роботодавців врахувати цю інформацію та у разі потреби змінити графіки роботи своїх колективів.

Під час дії комендантської години заборонено рух без спецперепусток.

В липні час комендантської години для Миколаївської області було встановлено з 23:00 до 6:00.