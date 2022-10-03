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Звільнено з російського полону директора Запорізької АЕС, – Рафаель Гроссі

"Ігор Мурашов повернувся до своєї родини". 

Звільнено з російського полону директора Запорізької АЕС, – Рафаель Гроссі
Ігор Мурашов
Фото: Енергоатом

Генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було звільнено після того, як його викрали російські військові.

Про це повідомив у Twitter голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Я підтримую звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції України. Я отримав підтвердження, що Мурашов благополучно повернувся до своєї родини", – йдеться у повідомленні.

 

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба говорив про те, що Міжнародне агентство з атомної енергії докладає всіх зусиль для звільнення викраденого Росією Ігоря Мурашова.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 вересня близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

Окупанти пояснили МАГАТЕ, що “затримали директора ЗАЕС тимчасово”.

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