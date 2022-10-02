МАГАТЕ обіцяє докласти зусиль для звільнення викраденого директора ЗАЕС

Кулеба наголосив, що Росія має вивести війська з ЗАЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії докладає всіх зусиль для звільнення викраденого Росією генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Twitter.

За словами Кулеби, він провів розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та “поінформував, що Україна готова сприяти ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС”.

Кулеба “наголосив, що Росія має вивести війська та військову техніку зі станції”.

Своєю чергою Гроссі запевнив, що “МАГАТЕ докладає всіх зусиль для звільнення викраденого Росією директора ЗАЕС”.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 вересня близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

Окупанти пояснили Міжнародному агентству з атомної енергії, що “затримали директора ЗАЕС тимчасово”.