Окупанти пояснили МАГАТЕ, що “затримали директора ЗАЕС тимчасово”

Окупанти пояснили Міжнародному агентству з атомної енергії, що “затримали директора ЗАЕС тимчасово”.

Про це йдеться у Твіттері МАГАТЕ.

“Після отримання інформації про затримання Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької АЕС, МАГАТЕ зв'язалося з відповідними органами та було повідомлено, що пан Мурашов тимчасово затриманий”, – йдеться у повідомленні.

After receiving information about the detention of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, the IAEA has been in contact with the relevant authorities and has been informed that Mr Murashov is in temporary detention. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) October 1, 2022

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 вересня близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку.