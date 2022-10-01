Переможець не завжди отримує все. Урок російсько-японської війни для України
Переможець не завжди отримує все. Урок російсько-японської війни для України
«Нерукостислі»: як сексисти втрачають аудиторію і прибуток, або чого нас вчить історія очільника Yakaboo
«Нерукостислі»: як сексисти втрачають аудиторію і прибуток, або чого нас вчить історія очільника Yakaboo
ЗСУ, ймовірно, майже завершили оточення окупантів у Лимані, – ISW
ЗСУ, ймовірно, майже завершили оточення окупантів у Лимані, – ISW
Помер заслужений журналіст України і театральний критик Олег Вергеліс
Помер заслужений журналіст України і театральний критик Олег Вергеліс
Росія вдарила по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Загинули понад 20 мирних людей (оновлено)
Росія вдарила по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Загинули понад 20 мирних людей (оновлено)
Джонатан Літтель: “Спочатку має бути повна перемога України. Про все інше ми можемо турбуватися потім”
Джонатан Літтель: “Спочатку має бути повна перемога України. Про все інше ми можемо турбуватися потім”
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку
Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку
Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України
Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти пояснили МАГАТЕ, що “затримали директора ЗАЕС тимчасово”

Міжнародне агентство звернулося до росіян.

Окупанти пояснили МАГАТЕ, що “затримали директора ЗАЕС тимчасово”
Фото: Енергоатом

Окупанти пояснили Міжнародному агентству з атомної енергії, що “затримали директора ЗАЕС тимчасово”.

Про це йдеться у Твіттері МАГАТЕ.

“Після отримання інформації про затримання Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької АЕС, МАГАТЕ зв'язалося з відповідними органами та було повідомлено, що пан Мурашов тимчасово затриманий”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 вересня близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також