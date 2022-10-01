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МЗС вимагає негайно звільнити викраденого росіянами директора ЗАЕС

Мурашова викрали 30 вересня.

МЗС вимагає негайно звільнити викраденого росіянами директора ЗАЕС
Фото: EPA/UPG

МЗС України рішуче засуджує протиправне затримання російськими окупантами гендиректора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку Росії і грубим порушенням міжнародного права. Росія повинна негайно звільнити генерального директора ЗАЕС. Закликаємо міжнародне співтовариство, зокрема ООН, МАГАТЕ і G7, також вжити рішучих заходів", - йдеться в заяві.

У відомстві вкотре наголосили на необхідності максимальної мобілізації зусиль світової спільноти для забезпечення демілітаризації та деокупації ЗАЕС та її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки.

Нагадаємо, що міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернулось до Росії за роз'ясненнями стосовно гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

Українська компанія "Енергоатом" раніше заявила, що Мурашова затримали російські окупанти.

ЗАЕС із березня захоплена російськими військами. Окупанти неодноразово обстрілювали станцію, чим ставили під загрозу безпеку країн Європи.

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