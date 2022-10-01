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На вʼїзді до Лимана встановили український прапор

Українські захисники встановили його 1 жовтня. 

На вʼїзді до Лимана встановили український прапор
Фото: скрін

Українські сили оборони розгорнули державний прапор біля вʼїзду в місто Лиман. Відповідне відео оприлюднив голова ОПУ Андрій Єрмак.

"1 жовтня, розгортаємо наш державний прапор, встановляюємо на нашу землю. Лиман. Все буде Україна!" – зазначили українські захисники. 

Лиман – місто Донецької області, довкола якого останніми днями зосередились запеклі бої. Речник Східного угруповання військ сьогодні повідомив, що російське угруповування в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки – звільнені, там тривають стабілізаційні заходи.

Раніше про оточення понад 5 тисяч російських окупантів в районі Лиману повідомив і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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