На вʼїзді до Лимана встановили український прапор

Українські сили оборони розгорнули державний прапор біля вʼїзду в місто Лиман. Відповідне відео оприлюднив голова ОПУ Андрій Єрмак.

"1 жовтня, розгортаємо наш державний прапор, встановляюємо на нашу землю. Лиман. Все буде Україна!" – зазначили українські захисники.

Лиман – місто Донецької області, довкола якого останніми днями зосередились запеклі бої. Речник Східного угруповання військ сьогодні повідомив, що російське угруповування в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки – звільнені, там тривають стабілізаційні заходи.

Раніше про оточення понад 5 тисяч російських окупантів в районі Лиману повідомив і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.