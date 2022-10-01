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Пасічнику та ще 8 організаторам псевдореферендумів оголоcили про підозру

Пасічник регулярно заявляв про необхідність приєднання до Росії.

Пасічнику та ще 8 організаторам псевдореферендумів оголоcили про підозру
Фото: ТАСС

Служба безпеки України продовжує документувати протиправні дії організаторів та учасників фейкового волевиявлення на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"За матеріалами СБУ підозру у колабораційній діяльності отримав "голова ЛНР" Леонід Пасічник. Задокументовано, що він підписав звернення депутатів незаконної "народної ради ЛНР" щодо набрання чинності злочинного "закона о референдуме по вопросу о вхождении в состав РФ". За його вказівками було проведено організаційну роботу щодо створення та функціонування "виборчих комісій". До того ж Пасічник регулярно брав участь у пропагандистських заходах, обґрунтовуючи необхідність псевдоголосування та приєднання до Росії", - йдеться у повідомленні. 

Також підозру від СБУ отримали 8 "депутатів народної ради ДНР", а саме:

  • Максим Книш;
  • Олександр Мальков;
  • Наталія Стрельчук;
  • Мирослав Руденко;
  • Анастасія Селіванова;
  • Олександр Бондаренко;
  • Олександр Дяговець;
  • Олексій Жигулін.

"Ці колаборанти на одному із зібрань одностайно проголосували за "закон" про проведення "референдуму" і звернулися до ватажка терористичної організації "ДНР" Пушиліна за підписанням цього неправомірного документа", - додають у СБУ.

У рамках відкритих кримінальних проваджень слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). 

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що наразі всі 32 організатори псевдореферендумів, а також так звані спостерігачі ідентифіковані й нестимуть відповідальність.

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