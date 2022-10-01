Пасічнику та ще 8 організаторам псевдореферендумів оголоcили про підозру

Служба безпеки України продовжує документувати протиправні дії організаторів та учасників фейкового волевиявлення на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"За матеріалами СБУ підозру у колабораційній діяльності отримав "голова ЛНР" Леонід Пасічник. Задокументовано, що він підписав звернення депутатів незаконної "народної ради ЛНР" щодо набрання чинності злочинного "закона о референдуме по вопросу о вхождении в состав РФ". За його вказівками було проведено організаційну роботу щодо створення та функціонування "виборчих комісій". До того ж Пасічник регулярно брав участь у пропагандистських заходах, обґрунтовуючи необхідність псевдоголосування та приєднання до Росії", - йдеться у повідомленні.

Також підозру від СБУ отримали 8 "депутатів народної ради ДНР", а саме:

Максим Книш;

Олександр Мальков;

Наталія Стрельчук;

Мирослав Руденко;

Анастасія Селіванова;

Олександр Бондаренко;

Олександр Дяговець;

Олексій Жигулін.

"Ці колаборанти на одному із зібрань одностайно проголосували за "закон" про проведення "референдуму" і звернулися до ватажка терористичної організації "ДНР" Пушиліна за підписанням цього неправомірного документа", - додають у СБУ.

У рамках відкритих кримінальних проваджень слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що наразі всі 32 організатори псевдореферендумів, а також так звані спостерігачі ідентифіковані й нестимуть відповідальність.