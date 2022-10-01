Після псевдореферендумів окупанти запустили хвилю фейків у Маріуполі, - Андрющенко

Після проведення псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України російські окупанти запустили хвилю фейків у Маріуполі. Вороги намагаються брехнею утримати людей в місті. Вони поширюють інформацію про те, що маріупольці будуть вважатися колаборантами в Україні і не зможуть виїхати в європейські країни.

Про це у Телеграм написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він навів приклади таких фейків.

Перший фейк: маріупольці будуть заарештовані в Україні, тому що вони стали громадянами Росії в результаті псевдореферендумів. А через реєстрацію в Донецькій області їх не пропустять в країни Європи, якщо намагатися виїхати через територію РФ.

"Маріупольців щодня чекають на підконтрольній території. Чекають і зустрічають, відразу надаючи матеріальну та гуманітарну допомогу, зокрема, в центрах "ЯМаріуполь". Ніякої відповідальності за перебування в окупації, одноосібне незаконне рішення Росії про анексію, жоден маріуполець не несе. Така ж ситуація з нашими міжнародними партнерами. Маріупольці бажані у всіх країнах цивілізованого світу", — написав Андрющенко.

Другий фейк: жителі міста будуть вважатися колаборантами, якщо отримували гуманітарну допомогу або розбирали завали. Після виїзду на підконтрольну Україні територію їх нібито чекає кримінальне покарання.

"Маріупольці через російський полон змушені виживати і не є колаборантами через отримання гуманітарної допомоги або роботи. За винятком керівних та інших посад, пов'язаних з організацією допомоги окупанту, і певних професій (наприклад, вчителі, які самостійно перейшли на співпрацю з окупантом). Однак всі реальні колаборанти не намагаються їхати ні в Україну, ні в країни ЄС", — прокоментував брехню росіян Андрющенко.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупаційна влада планує розпочати мобілізацію 10 жовтня.