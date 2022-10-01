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Росія зіткнулася з дефіцитом високоточних ракет, – розвідка Британії

Запас ракет С-300 у Росії теж обмежений, вважають у розвідці.

Росія зіткнулася з дефіцитом високоточних ракет, – розвідка Британії
Фото: Facebook/Ігор Клименко

Російські окупанти вдарили по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя, яка прямувала на тимчасово захоплену територію. Обстріл здійснили з використанням зенітної ракети. Це підтверджує, що ворог зіткнувся з дефіцитом боєприпасів, особливо високоточних ракет.

Про це у Twitter повідомляє британська розвідка.

"30 вересня 2022 року російські війська майже напевно завдали удару по автоколоні на південний схід від міста Запоріжжя. Боєприпасом, ймовірно, була російська зенітна ракета дальнього радіусу дії, що використовувалася для нанесення удару по наземних цілях", — заявили в розвідці.

У звіті сказано, що згадані ракети — це ресурс з високою цінністю. Вони призначені для знищення літаків і снарядів. Запас цих ракет у Росії, швидше за все, обмежений.

"Її використання для наземної атаки майже напевно було обумовлено загальним дефіцитом боєприпасів, особливо високоточних ракет великої дальності", - додали в розвідці.

Експерти відзначили, що РФ витрачає важливі військові ресурси в спробах досягти тактичної переваги, але при цьому вона вбиває цивільних.

Нагадаємо, вранці 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні, яка їхала на тимчасово захоплені території на Запоріжжі. За інформацією глави Нацполіції Ігоря Клименка, відомо про 30 загиблих і 88 поранених внаслідок обстрілу.

Удар Росія вчинила модернізованими ракетами С-300, які мають значно більший радіус дії, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. 

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