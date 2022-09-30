Росія вдарила по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя, є загиблі

Російська армія вдарила по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Є загиблі і поранені.

Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану теріторію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Є загиблі та поранені", – написав він.

На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби.

За 40 хвилин до цього повідомлення Старух писав про удар по околицях Запоріжжя – таким чином було завдано двох ударів.

Запорізька область перебуває під щоденним ворожим вогнем. Учора ворога бив по Оріхову.