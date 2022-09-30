Танкове побоїще
Танкове побоїще
Південна Корея через Чехію поставить Україні зброю на 2,9 млрд доларів, – ЗМІ
Південна Корея через Чехію поставить Україні зброю на 2,9 млрд доларів, – ЗМІ
Росія обстріляла Дніпро ракетами. Серед загиблих і поранених є діти (оновлено)
Росія обстріляла Дніпро ракетами. Серед загиблих і поранених є діти (оновлено)
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
Хлань повідомив про потужний приліт по окупантах в Олешках на Херсонщині
Хлань повідомив про потужний приліт по окупантах в Олешках на Херсонщині
Причиною трьох вибухів поблизу ЗАЕС, ймовірно, стали тварини, - МАГАТЕ
Причиною трьох вибухів поблизу ЗАЕС, ймовірно, стали тварини, - МАГАТЕ
У Херсоні пролунали вибухи у гуртожитку, де жило багато окупантів, серед них кадирівці
У Херсоні пролунали вибухи у гуртожитку, де жило багато окупантів, серед них кадирівці
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вдарила по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя, є загиблі

Кількість жертв зʼясовується. 

Росія вдарила по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя, є загиблі
Фото: вікіпедія

Російська армія вдарила по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Є загиблі і поранені.

Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану теріторію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Є загиблі та поранені", – написав він.

На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби.

За 40 хвилин до цього повідомлення Старух писав про удар по околицях Запоріжжя – таким чином було завдано двох ударів. 

Запорізька область перебуває під щоденним ворожим вогнем. Учора ворога бив по Оріхову. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також