Росія вдарила по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя, є загиблі

Російська армія вдарила по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Є загиблі і поранені.
Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Олександр Старух.
"Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану теріторію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Є загиблі та поранені", – написав він.
На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби.
За 40 хвилин до цього повідомлення Старух писав про удар по околицях Запоріжжя – таким чином було завдано двох ударів.
Запорізька область перебуває під щоденним ворожим вогнем. Учора ворога бив по Оріхову.