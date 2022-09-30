Росія за добу била по девʼяти областях України, в Луганській ЗСУ вразили ворожі командні пункти, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині та Житомирщині.

Сьогодні вночі та зранку ворог завдав чергових ударів по Запоріжжю і його околицях. Близько опівночі протиповітряна оборона збила кілька ракет, тому до міста вони не долетіли. Рано вранці ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану теріторію, щоб забрати своїх родичів і відвезти допомогу. На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Детальна інформація уточнюється, йдеться у повідомленні від ОВА станом на 9 ранку.

За минулу добу були три обстріли Чернігівського, Новгород-Сіверського районів із мінометів, САУ. Минулося без жертв і руйнувань. Вночі обстрілів не було.

На Сумщині за добу росіяни випустили по території області майже 200 мін та снарядів. Били по кордону, цивільних об’єктах на території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка. "Прильоти" булі зі ствольної артилерії, мінометів та САУ. В результаті одного з обстрілів троє людей поранено, одна від важких ран померла у лікарні. Пошкоджені лінії електропередач та мережі інтернет в низці населених пунктів. Внаслідок обстрілу околиць села Павлівка пошкоджено пʼять житлових будинків. Вночі обстрілів не було.

Уночі над Одеською затокою силами протиповітряної оборони збито два летючих камікадзе на підльоті до міста.

Росіяни атакували Дніпро та Нікопольський район. У Дніпро прилетіли "Іскандери". Одна людина загинула, п’ятеро поранені. У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин, адмінбудівлі. Ударом знищене місцеве автотранспортне підприємство. Там сталася сильна пожежа. Згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені. На місцях "прильотів" і досі працюють рятувальники та поліція. З’ясовують масштаби руйнацій. Нікопольський район російська армія обстріляла тричі за ніч. Били з "Градів" та важкої артилерії. Без постраждалих. У Червоногригорівській громаді пошкоджені промислові об’єкти, 10 приватних будинків, водогін та лінія електропередач. У Нікополі – кілька приватних будинків.

У Харківській області протягом доби ворог продовжував обстріли населених пунктів Куп’янського, Богодухівського, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Найбільше від ворожих обстрілів потерпає м. Куп’янськ та Куп’янський район. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі госпіталізовано з пораненнями шестеро мирних мешканців. Ще один поранений госпіталізований в Ізюмському районі.

На Луганському напрямку протягом доби авіація Сил оборони України завдала 29 ударів уздовж лінії зіткнення. Підтверджено ураження шести опорних пунктів, 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, наші підрозділи ППО збили сім БПЛА, зокрема п’ять – іранського виробництва, один гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25. Ракетні війська й артилерія уразили п’ять командних пунктів, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, один зенітний ракетний комплекс та вісім інших важливих об’єктів противника.

У Донецькій області вночі – обстріли міст Мар’їнка і Красногорівка, с. Новомихайлівка, Костянтинівка Мар’їнської територіальної громади; артобстріл Торецька, м. Залізне. В Очеретинській громаді били по Новоселівці Першій, Первомайську, Водяному. Були обстріли Васюківки, Яковлівки, Парасковіївки поблизу Соледара. Зранку – масований артобстріл центральної частини Авдіївки. За минулу добу на Донеччині – вісім загиблих, 17 поранених.

У Миколаївській області, за інформацією ОК "Південь", вчора ввечері було спрямовано атаку п’яти дронів-камікадзе. Три "Шахіди-136" збито, один атакував адмінбудівлю в обласному центрі й ще один – об’єкт критичної інфраструктури в одному з районів області. Попередньо – без постраждалих. Також увечері ворог завдав удару по житловому району Миколаєва касетними снарядами "Смерч". Внаслідок чого троє людей загинуло та 11 поранено. Також є пошкодження житлових будинків й електромереж. Вночі Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо – зенітно-ракетними системами С-300. Дві з ракет влучили у 10-поверховий будинок. Одну людину було деблоковано з-під завалів, поранення отримало ще вісім осіб. Детальна інформація уточнюється. Також після нічних обстрілів пошкоджено медичний заклад. Без жертв та постраждалих. Учора ввечері били по Ольшанській громаді. Зафіксовано влучення в об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає. Вночі ворог завдав ракетного удару по селищу Полігон Шевченківської громади, попередньо – зенітно-ракетними системами С-300. Внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків пошкоджено житлові будинки. Без жертв та постраждалих. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Вночі в Арбузинській громаді, після роботи ППО, збита ракета приземлилася на околиці населеного пункту. Без жертв та постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

У Херсонській області ситуація залишається надзвичайно складною, тривають активні бойові дії. Загарбники обстріляли Миролюбівку, Нововоронцовку, Петрівку, Білоусове, Новопетрівку та Сухий Ставок. Є поранені мирні жителі та руйнування цивільної інфраструктури. У деяких населених пунктах відсутнє водо- та електропостачання, можливості найближчим часом відновити їх немає через постійні атаки ворога. У деяких населених пунктах області зникло газопостачання, зокрема у Каховському районі. Російські ЗМІ розповсюджують інформацію, що це ЗСУ завдали ракетний удар по газопроводу в районі Брилівки. Обіцяють відновити газопостачання протягом декількох днів.

За інформацією ОК "Південь", у районі Хрещенівки нашими активними діями подавлено ворожий опорний пункт. Ракетно-артилерійськими підрозділами уражено чотири райони зосередження сил та засобів у Чарівному, Олешках та Херсоні, дві станції РЕБ у Бериславському районі та міст у Новій Каховці. Також знищено три БПЛА "Орлан-10".

Нагадаємо, за минулу добу захисники України ліквідували 500 окупантів, два літаки і вертоліт.