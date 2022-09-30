Учора ЗСУ знищили ще 500 окупантів, 13 танків, два літаки і вертоліт

З початку повномасштабного воєнного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 59 080 військових. Учора ЗСУ знищили майже 500 окупантів, 13 танків, два літаки і вертоліт.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 59 080 (+500) осіб;
- танків ‒ 2338 (+13) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 4932(+23) од.;
- артилерійських систем – 1391 (+6) од.;
- РСЗВ – 333 (+2) од.;
- засобів ППО ‒ 176 (+1) од.;
- літаків – 264 (+2) од.;
- гелікоптерів – 225 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8) од.;
- крилатих ракет ‒ 246 (+0) од.;
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од.;
- спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.
Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне.