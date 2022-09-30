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Учора ЗСУ знищили ще 500 окупантів, 13 танків, два літаки і вертоліт

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Учора ЗСУ знищили ще 500 окупантів, 13 танків, два літаки і вертоліт
Фото: EPA/UPG

З початку повномасштабного воєнного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 59 080 військових. Учора ЗСУ знищили майже 500 окупантів, 13 танків, два літаки і вертоліт.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 59 080 (+500) осіб;
  • танків ‒ 2338 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 4932(+23) од.;
  • артилерійських систем – 1391 (+6) од.;
  • РСЗВ – 333 (+2) од.;
  • засобів ППО ‒ 176 (+1) од.;
  • літаків – 264 (+2) од.;
  • гелікоптерів – 225 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8) од.;
  • крилатих ракет ‒ 246 (+0) од.;
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.

 

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне.

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