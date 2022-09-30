З загиблі і поранені.

Сьогодні вночі ворог вдарив по Дніпру ракетами "Іскандер". Унаслідок атаки п’ятеро людей травмовані, одна загинула.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Одна людина загинула і п’ятеро поранені. Така ситуація на зараз після нічного прильоту російських “Іскандерів” у мирний Дніпро", – написав він.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 постраждали.

У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі. Рятувальники з ночі працюють на місцях “прильотів” і з’ясовують масштаби руйнувань.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

"Гаряче вночі було і на Нікопольщині. Росіяни тричі вгатили по району “градами” та важкою артилерією. У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі", – написав Резніченко.

Минулося без загиблих та поранених.

Нагадаємо, у Дніпрі ввечері 29 вересня пролунала серія вибухів.