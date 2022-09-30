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Окупанти намагаються відновити рух через Антонівський міст

В районі Осокорівки виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу до 6 осіб. 

Окупанти намагаються відновити рух через Антонівський міст
Антонівський міст ( зверху)
Фото: Planet labs

Окупанти намагаються відновити рух через Антонівський міст – підвозяться будівельні матеріали, скупчується дорожньо-ремонтна техніка.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Опівдні, в районі Осокорівки виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу до 6 осіб. Під вогневим ураженням наших підрозділів, відступили, зазнавши втрат”, – йдеться у повідомленні.

У районі Давидова Броду ЗСУ подавили ворожий опорний пункт.

“Ворог продовжує обстрілювати позиції наших підрозділів та завдавати ударів по тилових районах, населених пунктах з цивільним населенням. Протягом дня завдав 4 авіаційних та 1 ракетний удар”, – додали в ОК.

Нагадаємо, вчора ЗСУ відбили 11 ворожих атак на Донеччині, уразили опорний пункт і 10 складів окупантів.

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