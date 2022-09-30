Ердоган попросив Путіна “дати перемовинам ще один шанс”

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомили у Директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Ердоган висловив задоволення успішним завершенням російсько-українського обміну полоненими, над яким вони працювали тривалий час, і функціонуванням Стамбульської угоди (щодо експорту зерна, - ред.), яку створили за підтримки ООН.

Він зазначив, що продовження механізму, який закінчується в листопаді, є спільним інтересом, додавши, що триває робота над безперебійним експортом російських добрив і зернових продуктів.

Ердоган наголосив на необхідності кроків для зниження напруженості, щоб “прокласти шлях до більш позитивного розвитку подій”. Він очікує, що РФ сприятиме цьому процесу, особливо щодо “питання приєднання деяких регіонів України до Росії”.

Очільник Туреччини також попросив Путіна дати переговорам (з Україною, - ред.) ще один шанс, зазначивши, що країна готова допомогти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори між Україною і Росією можливі тільки після того, як Володимир Путін виведе свої війська.