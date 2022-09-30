Танкове побоїще
Танкове побоїще
Причиною трьох вибухів поблизу ЗАЕС, ймовірно, стали тварини, - МАГАТЕ
Причиною трьох вибухів поблизу ЗАЕС, ймовірно, стали тварини, - МАГАТЕ
Пушилін побачив на Донбасі “інструкторів НАТО, які очолюють підрозділи ЗСУ”
Пушилін побачив на Донбасі “інструкторів НАТО, які очолюють підрозділи ЗСУ”
Хлань повідомив про потужний приліт по окупантах в Олешках на Херсонщині
Хлань повідомив про потужний приліт по окупантах в Олешках на Херсонщині
Росія обстріляла Дніпро ракетами. Серед загиблих і поранених є діти (оновлено)
Росія обстріляла Дніпро ракетами. Серед загиблих і поранених є діти (оновлено)
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
У Херсоні пролунали вибухи у гуртожитку, де жило багато окупантів, серед них кадирівці
У Херсоні пролунали вибухи у гуртожитку, де жило багато окупантів, серед них кадирівці
Південна Корея через Чехію поставить Україні зброю на 2,9 млрд доларів, – ЗМІ
Південна Корея через Чехію поставить Україні зброю на 2,9 млрд доларів, – ЗМІ
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
ГоловнаСуспільствоВійна

За годину окупанти атакували південь України сімома іранськими дронами

П’ять з них знищило командування "Південь" Повітряних сил ЗСУ.

За годину окупанти атакували південь України сімома іранськими дронами
Фото: t.me/AFUStratCom/6501

29 вересня з 23.00 по 24.00 російські окупаційні війська атакували сімома дронами-камікадзе"Shahed-136" південь України.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

П’ять цих баражуючих боєприпасів було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України.

Два – на Одеському напрямку і три – на Миколаївському.

Пуски "Shahed-136"здійснювались з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ завдали удари іранськими дронами-камікадзе по Миколаєву

З понеділка, 26 вересня, противник 29 разів застосував іранські дрони-камікадзе Shahed 136. В російській армії вони марковані як “Герань-2”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також