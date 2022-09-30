За годину окупанти атакували південь України сімома іранськими дронами

П’ять з них знищило командування "Південь" Повітряних сил ЗСУ.

29 вересня з 23.00 по 24.00 російські окупаційні війська атакували сімома дронами-камікадзе"Shahed-136" південь України.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

П’ять цих баражуючих боєприпасів було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України.

Два – на Одеському напрямку і три – на Миколаївському.

Пуски "Shahed-136"здійснювались з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ завдали удари іранськими дронами-камікадзе по Миколаєву.

З понеділка, 26 вересня, противник 29 разів застосував іранські дрони-камікадзе Shahed 136. В російській армії вони марковані як “Герань-2”.