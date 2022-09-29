Віл російських обстрілів Сумщини загинула людина, ще троє поранені, - Живицький

Сумщину обстрілювали зі ствольної артилерії, мінометів та САУ.

Сьогодні, 29 вересня, російські окупанти били по цивільним об’єктам на території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“За день російські покидьки випустили по території області майже 200 мін та снарядів. Приходи булі зі ствольної артилерії, мінометів та САУ”, - написав Живицький.

В результаті одного з обстрілів, троє людей поранено, один від важких ран помер у лікарні.

Пошкоджені лінії електропередач та мережі Інтернет в ряді населених пунктів.

Також внаслідок обстрілу околиць с. Павлівка пошкоджено 5 житлових будинків.

Нагадаємо, Росія обстріляла Миколаїв касетними снарядами. Мер Миколаєва Сєнкевич повідомив про трьох загиблих та 12 поранених. За його словами, є пошкодження житлових будинків та електромереж.