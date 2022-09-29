Росія обстріляла Миколаїв касетними снарядами, є жертви, - Сєнкевич (оновлення)

Було зафіксовано вибух в районі зупинки громадського транспорту.

Росія обстріляла Миколаїв касетними снарядами.

Про це повідомив у Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, вибух трапився в районі зупинки громадського транспорту.

"Касетні снаряди. Є жертви. Працюють усі служби. Деталі потім", - йдеться в повідомленні.

Оновлення 18.48. За інформацією голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої, відомо поки що про двох загиблих і 12 поранених.

"Влучання касетними снарядами в район зупинки громадського транспорту у людному районі міста! Саме в "час-пік"… Саме тоді, коли мірні мешканці поверталися до дому… Це не що інше, як цілеспрямований терористичний акт на знищення мирного населення!", - наголосила Замазєєва.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч 29 вересня завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого постраждала низка цивільних об’єктів.

27 та вночі 28 вересня окупанти обстрілювали ракетами і артилерією Миколаїв і область.