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Зеленський зустрівся з делегацією та главою Національних зборів Франції

Це перший в історії візит голови нижньої палати французького парламенту.

Зеленський зустрівся з делегацією та главою Національних зборів Франції
Фото: ОПУ

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Національних зборів Франції на чолі з їх головою Яель Брон-Піве.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Це перший в історії візит голови нижньої палати парламенту Франції до України. За словами Президента, такий факт чітким свідченням солідарності з боку Республіки та підтримки незалежності й територіальної цілісності нашої держави.

Фото: ОПУ

Під час зустрічі обговорили незаконне проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях, реакцію світу, посилення санкцій проти країни-агресора. Також Зеленський подякував за значну оборонну підтримку Франції та наголосив на необхідності продовження та посилення військово-технічної допомоги.

Крім цього, Президент висловив вдячність за підтримку Республіки в наданні Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Глава держави також закликав парламент Франції ухвалити рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму, звернувши увагу на масштаби та природу злочинів її військових.

Під час зустрічі з французькою делегацією обговорили питання комплексної допомоги (безпекової, дипломатичної, політичної та фінансової) та перспективи її збільшення.

Напередодні 90-х роковин Голодомору Зеленський звернувся до французьких законодавців із закликом визнати трагедію актом геноциду українського народу.

Нагадаємо, днями Президент провів зустріч з міністеркою з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонною.

За словами очільниці МЗС, Франція ніколи не визнає організовані Росією фіктивні референдуми.

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