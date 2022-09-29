В Чернігові опалення увімкнуть вчасно, тариф залишиться на рівні минулого року, – Атрошенко

Теплоносій в оселі буде подано тоді, коли три доби поспіль середньодобова температура буде нижче 8 градусів.

Опалення в помешканнях чернігівців включать вчасно. Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Шановні чернігівці! Опалювальний сезон 2022/23 розпочнеться вчасно! Тариф на тепло для населення залишається таким самим, як минулого року. Ми враховуємо позицію Кабінету Міністрів про те, що цей опалювальний сезон на Чернігівській ТЕЦ має пройти ТОВ «Технова». Люди для нас пріоритет. Тепло має бути в оселях", – заявив Атрошенко.

За його словами, теплоносій в оселі чернігівців буде подано тоді, коли три доби поспіль середньодобова температура буде нижче 8 градусів.

Також мер Чернігова повідомив, чи вистачить газу для опалення.

"Ліміти газу зменшені на 10% проти попереднього опалювального сезону і, відповідно, якщо ця зима буде холоднішою, треба буде вирішувати питання наявності газу для того, аби нагріти теплоносії", – зазначив Атрошенко.

Раніше повідомлялося, що Чернігівська міська рада на позачерговому засіданні 27 вересня звернулася до Кабміну щодо недопущення зриву опалювального сезону в Чернігові. Депутати закликали уряд терміново провести засідання штабу з підготовки до зими та винести рішення щодо Чернігівської ТЕЦ, яку було суттєво пошкоджено під час бойових дій у місті.