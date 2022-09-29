Теракти РФ в Україні перевищили будь-який законодавчий поріг для надання статусу спонсора тероризму, – Зарівна

Для створення "Справи про визнання РФ державою – спонсором тероризму" у Міжнародній робочій групі з питань санкцій проти Росії було задіяно 20 незалежних експертів. Вони оцінили можливі ризики та запропонували варіанти їх нівелювання.

Про це в коментарі повідомила радниця голови ОП Андрія Єрмака, учасниця робочої групи Дарія Зарівна.

"З огляду на правові кодекси деяких країн, а також визначення, які містяться в численних міжнародних угодах і використовуються численними інституціями, терористичні акти Росії в Україні перевищили будь-який законодавчий чи політичний поріг для надання Росії статусу SST", – сказала вона.

Експерти зазначають: якщо Сполучені Штати визнають РФ SST, для фізичних та юридичних осіб США будь-які фінансові операції з урядом Росії надалі відбуватимуться поза законом. Будуть заблоковані всі державні банки, державні підприємства та пов’язані з урядом особи. Статус SST також посилить тиск щодо внесення РФ до чорного списку Групи розробки фінансових заходів (FATF).

"Отримавши статус SST, Росія втратить так звану виконавчу та судову недоторканність щодо терористичних актів. Окрім цього, США та їхні союзники зможуть накладати фінансові та торговельні санкції на будь-яку країну, яка продовжить співпрацювати з російською державою. Також, як зазначають експерти робочої групи, статус SST призведе до розширення фінансових та вторинних санкцій США, а також підвищить рівень контролю з боку міжнародних контрагентів за багатьма російськими юридичними та фізичними особами приватного сектора. Визнання Росії країною – спонсором тероризму приверне більше глобальної уваги до характеру російського режиму та звірств і терору, які вчинено проти українських громадян. Це дозволить розширити санкційний тиск. Зрештою, це вплине на здатність Росії продовжувати вторгнення. Правда має значення: Росія – країна – спонсор тероризму", – наголосила Зарівна.

Нагадаємо, "Справа про визнання РФ державою – спонсором тероризму" є пʼятим документом міжнародної санкційної групи. Він містить дослідження сутності статусу "держава – спонсор тероризму", його законодавчого регулювання, наслідків, ризиків і пропозицій щодо зменшення цих ризиків.