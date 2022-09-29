За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
Батьки першокурсників військово-морської академії протестують проти відправки курсантів на війну, – ГУР
Батьки першокурсників військово-морської академії протестують проти відправки курсантів на війну, – ГУР
Синдром Щекавиці
Синдром Щекавиці
Окупаційні ватажки почали звертатися до Путіна з проханням "приєднати" захоплені частини України до РФ
Окупаційні ватажки почали звертатися до Путіна з проханням "приєднати" захоплені частини України до РФ
У Луганській області завдано удару по ешелону нових мобілізованих окупантів
У Луганській області завдано удару по ешелону нових мобілізованих окупантів
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Хроніка Дурдому. Путін ліквідує Росію
Хроніка Дурдому. Путін ліквідує Росію
Танкове побоїще
Танкове побоїще
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
ГоловнаПолітика

Теракти РФ в Україні перевищили будь-який законодавчий поріг для надання статусу спонсора тероризму, – Зарівна

Над створенням обґрунтування необхідності надання країні-окупантці статусу SST працювали 20 незалежних експертів. 

Теракти РФ в Україні перевищили будь-який законодавчий поріг для надання статусу спонсора тероризму, – Зарівна
Фото: EPA/UPG

Для створення "Справи про визнання РФ державою – спонсором тероризму" у Міжнародній робочій групі з питань санкцій проти Росії було задіяно 20 незалежних експертів. Вони оцінили можливі ризики та запропонували варіанти їх нівелювання.

Про це в коментарі повідомила радниця голови ОП Андрія Єрмака, учасниця робочої групи Дарія Зарівна. 

"З огляду на правові кодекси деяких країн, а також визначення, які містяться в численних міжнародних угодах і використовуються численними інституціями, терористичні акти Росії в Україні перевищили будь-який законодавчий чи політичний поріг для надання Росії статусу SST", – сказала вона. 

Експерти зазначають: якщо Сполучені Штати визнають РФ SST, для фізичних та юридичних осіб США будь-які фінансові операції з урядом Росії надалі відбуватимуться поза законом. Будуть заблоковані всі державні банки, державні підприємства та пов’язані з урядом особи. Статус SST також посилить тиск щодо внесення РФ до чорного списку Групи розробки фінансових заходів (FATF). 

"Отримавши статус SST, Росія втратить так звану виконавчу та судову недоторканність щодо терористичних актів. Окрім цього, США та їхні союзники зможуть накладати фінансові та торговельні санкції на будь-яку країну, яка продовжить співпрацювати з російською державою. Також, як зазначають експерти робочої групи, статус SST призведе до розширення фінансових та вторинних санкцій США, а також підвищить рівень контролю з боку міжнародних контрагентів за багатьма російськими юридичними та фізичними особами приватного сектора. Визнання Росії країною – спонсором тероризму приверне більше глобальної уваги до характеру російського режиму та звірств і терору, які вчинено проти українських громадян. Це дозволить розширити санкційний тиск. Зрештою, це вплине на здатність Росії продовжувати вторгнення. Правда має значення: Росія – країна – спонсор тероризму", – наголосила Зарівна. 

Нагадаємо, "Справа про визнання РФ державою – спонсором тероризму" є пʼятим документом міжнародної санкційної групи. Він містить дослідження сутності статусу "держава – спонсор тероризму", його законодавчого регулювання, наслідків, ризиків і пропозицій щодо зменшення цих ризиків. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також