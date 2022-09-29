Окупанти вночі обстріляли Оріхів

Цієї ночі росіяни обстріляли Оріхів Запорізької області. Руйнувань зазнали приватні будинки.

Про це в телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Внаслідок обстрілу виникли пожежі загальною площею десятки квадратних метрів. Горіння оперативно локалізовано рятувальниками. За наявною інформацією, постраждалих немає", – заявив він.

У місті Оріхів ще лишаються місцеві жителі, зокрема кілька десятків батьків з дітьми. Водночас практично усі вчителі та учні виїхали. Місцева влада закликає до евакуації та допомагає людям виїхати.

Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

Крім того, окупанти обстріляли Гуляйполе – там зруйновано три будинки.

"Ворог продовжує політику терору та залякування. Щоразу мішенню стають об’єкти цивільної інфраструктури", – підкреслив Старух.

Нагадаємо, уночі ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Сили протиповітряної оборони ЗСУ знешкодили ракети, що були запущені в напрямок Запоріжжя та двох сусідніх великих міст. Завдяки нашим захисникам до обласного центру не долетіло щонайменше дві ракети.