​Резніков: відсутність постійних новин щодо постачань зброї не означає їх скорочення

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що відсутність постійних новин щодо постачань зброї до України не означає їх скорочення.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Перші MLRS системи – це була подія. Але далі ми не розповідаємо, скільки боєприпасів ми до них отримуємо. Інтенсивність рапортування впала... Крім того, багато партнерів із «Рамштайну» кажуть, що «ми даємо ось це і це, але не треба про це робити допис». Я, виконуючи їхні побажання, не розповідаю. Ми після перемоги всіх похвалимо", – сказав Резніков.

Міністр оборони зазначив, що "ВПК країн-учасниць «Рамштайну» отримали сигнал, що їхні уряди підтримують довгострокову перспективу підтримки України".

"Вони розуміють, що треба не лише сьогодні дати нам зброю та боєприпаси. Потрібні ремонт, обслуговування, а далі – запуск виробництв. Вони зацікавлені виробляти собі, щоб зброю зі складів віддавати нам", – додав він.

Водночас Резніков зазначив, що щодо бойової авіації і танків "питання не вирішено".

"Є багато чинників, зокрема довге навчання. Але головне, найімовірніше – те, що це найдорожче, що може бути, і потребує ремонту, догляду, обслуговування. Дати сьогодні танки і не взяти на себе зобов’язання щодо їх обслуговування не можна. Мені здається, що політичне рішення, яким буде бойовий танк в Україні – це питання часу. Але це станеться", – пояснив міністр оборони.

Нагадаємо, напередодні Німеччина оприлюднила плани з передачі зброї Україні.