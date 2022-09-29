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​Резніков: відсутність постійних новин щодо постачань зброї не означає їх скорочення

Міністр оборони запевнив, що уряди країн – учасниць "Рамштайну" довгостроково підтримуватимуть Україну.

​Резніков: відсутність постійних новин щодо постачань зброї не означає їх скорочення
Фото: CNN

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що відсутність постійних новин щодо постачань зброї до України не означає їх скорочення.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Перші MLRS системи – це була подія. Але далі ми не розповідаємо, скільки боєприпасів ми до них отримуємо. Інтенсивність рапортування впала... Крім того, багато партнерів із «Рамштайну» кажуть, що «ми даємо ось це і це, але не треба про це робити допис». Я, виконуючи їхні побажання, не розповідаю. Ми після перемоги всіх похвалимо", – сказав Резніков.

Міністр оборони зазначив, що "ВПК країн-учасниць «Рамштайну» отримали сигнал, що їхні уряди підтримують довгострокову перспективу підтримки України".

"Вони розуміють, що треба не лише сьогодні дати нам зброю та боєприпаси. Потрібні ремонт, обслуговування, а далі – запуск виробництв. Вони зацікавлені виробляти собі, щоб зброю зі складів віддавати нам", – додав він.

Водночас Резніков зазначив, що щодо бойової авіації і танків "питання не вирішено".

"Є багато чинників, зокрема довге навчання. Але головне, найімовірніше – те, що це найдорожче, що може бути, і потребує ремонту, догляду, обслуговування. Дати сьогодні танки і не взяти на себе зобов’язання щодо їх обслуговування не можна. Мені здається, що політичне рішення, яким буде бойовий танк в Україні – це питання часу. Але це станеться", – пояснив міністр оборони.

Нагадаємо, напередодні Німеччина оприлюднила плани з передачі зброї Україні.

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