Росія за добу била по девʼяти областях України, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині та Житомирщині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що вночі ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Сили протиповітряної оборони ЗСУ знешкодили ракети, що були запущені в напрямок Запоріжжя та двох сусідніх великих міст. Завдяки нашим захисникам до обласного центру не долетіло щонайменше дві ракети.

За останню добу – три обстріли Чернігівського, Новгород-Сіверського районів із АГС, мінометів, скидання боєприпасу із БПЛА. Минулося без втрат і руйнувань. Вночі обстрілів не було.

Вчора ворог гатив по території Краснопільської громади на Сумщині. Внаслідок мінометного обстрілу частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач, артобстрілів – два будинки у одному із сіл. Без жертв.

Вчора ввечері – обстріли Середино-Будської громади. Шість "прильотів" із міномета і п’ять – з артилерії. На щастя, без наслідків.

Вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На цей час відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. Ще п’ятеро людей поранені, з них – 12-річна дівчинка. Атакою зруйновані кілька приватних будинків. Рятувальники розбирають завали, шукають людей. Є ймовірність, що там ще можуть бути і діти.

У Нікопольському районі Дніпропетровщини росіяни поцілили з «Градів» та важкої артилерії по Нікополю та Червоногригорівській громаді. У Нікополі пошкоджено промислову інфраструктуру. У Червоногригорівській громаді – десять приватних будинків, господарські споруди та автівки. Минулося без постраждалих.

Учора увечері наша ППО збила чотири ворожі ракети. Одна ракета прилетіла у підприємство з переробки зернових. Постраждалих немає.

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли територій Харківщини, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ. Так, в Куп’янському районі були обстріляні села Дворічна, Грушівка, Сенькове та Колодязне. В Харківському – Стрілеча та Красне. В Богодухівському – Соснівка. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями були госпіталізовані сім людей, усі в Куп’янському районі.

На деокупованих територіях триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів.

За минулу добу на Луганщині уражено два командних пункти, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, одну станцію-ретранслятор, три станції РЕБ, два склади з боєприпасами та один – з паливо-мастильними матеріалами.

Відбито атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне. Ворог обстрілював позиції наших захисників з різних видів озброєння. Зокрема, наніс 15 артилерійських та мінометних обстрілів, два авіаудари.

Вночі – активні бойові дії поблизу населених пунктів Піски, Водяне, Первомайське, Нетайлове на Донеччині.

На ранок – обстріли околиць Соледара (ст. Сіль), масований обстріл центральної частини Авдіївки. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. На Донеччині за минулу добу – п’ять загиблих, чотири поранених цивільних.

Вночі Миколаїв зазнав удару, попередньо – ракетою типу С-300. Відомо про влучання по відкритій території, внаслідок чого пошкоджено цивільні об’єкти, зокрема музей та навчальний заклад. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада Миколаївщини. Так, вчора ввечері обстріли були у с. Червоний Яр, о 22:47 – вибухи на околицях с. Лепетиха. Постраждалих та руйнувань немає.

Вночі обстрілів зазнало смт Березнегувате. Внаслідок обстрілів зруйновано складську будівлю, також пошкоджено приватні будинки, об’єкти торгівлі й приватного підприємства. Інформація щодо жертв і постраждалих уточнюється.

Тривають обстріли Широківської громади. Минулої доби – влучання за межами населеного пункту Широке, в сільгосппідприємство, городи та дороги. Постраждалих і руйнувань немає.

Дуже складною залишається ситуація у Херсонській області. Тривають бойові дії. Окупанти вкотре обстріляли Бериславський та Херсонський райони. Під ворожим вогнем опинилися Архангельське, Миролюбівка та Твердомедове. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Найбільше руйнувань внаслідок "прильотів" зафіксовано у Білій Криниці.

За інформацією ОК "Південь", ворог танковим взводом намагався провести наступ в напрямку Чкалове – Безіменне. Один танк підірвався на міні, два – відступили.

Нашою авіацією по ворогу нанесено п’ять ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, уразивши, зокрема, контрольно-спостережний пункт і склад з боєприпасами в Бериславському районі. Також знищено БПЛА "Орлан-10" в Херсонському районі.

Нагадаємо, за повідомленням американського Інституту війни, ЗСУ, ймовірно, продовжували успішні операції навколо Лиману на Донеччині. На думку ISW, розвал лиманської кишені матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.