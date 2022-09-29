​У Козятинському районі перейменували чотири вулиці Терешкової

У Козятинській громаді Вінницької області перейменували 118 вулиць, зокрема вулиці Терешкової, Пушкіна, Кірова.
Про це LB.ua стало відомо від місцевої влади.
Під час 28-ї сесії 8-го скликання депутати перейменували 118 вулиць, серед яких:
- провулок Лікарняний – на провулок Олега Ясинського – військового, який загинув 13 червня у Слов’янському районі від артилерійського обстрілу;
- вул. Олега Кошевого – на вул. Артура Венжика – військовослужбовця НГУ, який загинув в м. Рубіжне;
- вул. Терешкової у с. Козятин – на вул. Васютинських;
- вул. Терешкової у с. Кордишівка – на вул. Хліборобну;
- вул. Терешкової у с. Сокілець – на вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Терешкової у с. Титусівка – на вул. Захисників України.
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Нагадаємо, раніше у Василькові перейменували дві вулиці імені "єдинороски" Терешкової.