Головне за ніч. Четвер, 29 вересня

Четверта дірка в "Північному потоці", відбиті атаки противника на Донбасі, ворожі ракетні удари по Дніпру і Миколаєву, бійка між українськими та російськими хокеїстами в Стамбулі.

Берегова охорона Швеції виявила вже четверте джерело витоку газу з газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", прокладених між Росією та Європою.

Речниця берегової охорони Швеції Дженні Ларссон уточнила, що четвертий витік виявлений на газопроводі "Північний потік-2" у безпосередній близькості від більшої діри, знайденої на сусідньому "Північному потоці-1".

Нагадаємо, 27 вересня в газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталося витікання газу. В ЄС та США заявили, що витоки на обох газогонах є результатом навмисних дій. А політики ЄС вважають, що можливий саботаж російських газопроводів може ознаменувати нову фазу гібридної війни, націленої на вразливу енергетичну інфраструктуру, щоб підірвати підтримку України.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за добу росіяни завдали три ракетних та вісім авіаційних ударів по Україні. Ворог продовжує спроби повністю захопити Донеччину, а також завдає ударів по інфраструктурі.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони впродовж доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів, 10 місць скупчення озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили чотири БПЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 29 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 430 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже 58 580 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Двоє дорослих і дитина загинули внаслідок нічного удару російської армії по Дніпру. Ворог цілився по житлових кварталах. Ще пʼятеро дніпрян отримали поранення, серед них – 12-річна дівчинка, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали і шукати людей. У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечені ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.

Уранці 29 вересня російська армія завдала нового удару по Дніпропетровській області – обстріляла Криворізький район з "Ураганів" забороненими касетними снарядами.

"Поцілили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді. За попередніми даними, поранені 13 працівників підприємства", – повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Пошкоджено адмінбудівлю.

Російські загарбники вночі 29 вересня завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого постраждала низка цивільних об’єктів, повідомив у Telegram міський голова Олександр Сєнкевич.

Голова ОВА Віталій Кім додав, що, за попередніми даними, удару було завдано ракетою С-300. Пошкоджено, зокрема, музей і навчальний заклад. Постраждалих немає.

За тиждень часткової мобілізації з Росії виїхало більше людей, ніж у лютому, коли Путін пішов війною на Україну.

"За сім днів відтоді, як президент Путін оголосив часткову мобілізацію, спостерігається доволі масовий виїзд з країни росіян, які хочуть її уникнути. Точні цифри невідомі, але це, ймовірно, вже більше, ніж загальна чисельність угруповання, яке РФ розгорнула для вторгнення у лютому 2022 року", – повідомляє у Twitter розвідувальний центр Міноборони Великої Британії.

За інформацією розвідки, серед втікачів переважають "найбільш заможні та освічені люди".

У матчі Континентального кубка у Стамбулі місцевої команди "Буз Адам" і "Барселони" сталася масова бійка між українськими та російськими хокеїстами.

У заявці господарів виявилося аж 12 росіян, які і спровокували сутички: російські легіонери грубили українським гравцям "Барселони" Артему Пономаренку, Станіславу Дідковському та його батькові і тренеру Данилу Дідковському. Наші не стрималися. Головний суддя зустрічі, хорват Філіп Метзінгер, виписав 124 хвилини штрафу, 91 з яких отримали хокеїсти "Буз Адама".

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