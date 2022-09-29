За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, - Міноборони

Один супутник повністю працює на потреби ЗСУ, ще майже 20 залучаються, коли є необхідність.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про результати роботи "народного супутника", який у серпні придбав Фонд Сергія Притули.

"Як, мабуть, усі пам’ятають, завдяки пожертвам українців сили оборони України отримали доступ до інформації з угрупування супутників компанії ICEYE. Один супутник повністю працює на потреби нашої оборони, ще майже 20 залучаються, коли є необхідність", - написав він у фейсбуці.

Резніков наголосив, що наразі усі очікування щодо роботи супутника повністю справдилися. Сили оборони України, насамперед – бойові бригади ЗСУ, вже деякий час отримують потік даних з супутників ICEYE. Знімки безпосередньо розшифровують та опрацьовують фахівці воєнною розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.

"Із зрозумілих причин не можу розкрити усіх подробиць, але тільки уявіть: за перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати «схованого» були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі н.п. Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині", - зазначив міністр оборони.

Він також наголосив, що за два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт із супутниками.

"Але головне – це допомагає зберегти життя наших воїнів, які безцінні", - додав Резніков.

Він також назвав деякі переваги супутників ICEYE:

По-перше, Україна отримала можливість комбінувати дані оптичних супутників від партнерів та дані SAR. Це принципово збільшує нашу здатність виявляти та наносити ураження російським окупантам. Супутники з технологією SAR стають особливо актуальними восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг. Для них немає різниці – день чи ніч.

По-друге, саме військові визначають, звідки і коли отримувати потрібні дані. Наразі здійснюється систематичний моніторинг основних районів ведення бойових дій на півдні та сході.

По-третє, відомості надходять від аналітиків до бойових підрозділів дуже швидко. Російським окупантам буде складніше приховувати свої наміри, це ще більше ускладнить їхню логістику.

Нагадаємо, в серпні благодійний фонд Сергія Притули придбав супутник та доступ до бази даних знімків сузір'я супутників компанії ICEYE на кошти, зібрані на три бойові БпЛА "Байрактар". 600 млн гривень на безпілотники залишились невитраченими, оскільки виробник – турецька компанія Baykar – вирішила не продавати, а подарувати українцям "байрактари". Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, супутник залишиться в повній власності України – до моменту закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Супутник пролітає над нашою територією двічі на добу. Знімки на території України отримує лише українська сторона. Коли він пролітає над іншою територією, можна отримувати дані розвідки завдяки доступу до сузірʼя SAR супутників компанії ICEYE.

Раніше в РНБО спростували основні фейки про "народний супутник".