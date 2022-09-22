Засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: обговорили забезпечення озброєнням та боєприпасами й мобілізацію в РФ

Також розглянули ймовірний характер дій окупантів у найближчий період.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться на сайті глави держави.

У ставці взяли участь міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів, керівник ОПУ Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов та інші.

Також до засідання в режимі відеозв’язку долучилися командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

На Ставці керівники сил оборони та командувачі оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на фронті. Також учасники засідання розглянули ймовірний характер дій російських окупаційних військ у найближчий період.

Члени Ставки проаналізували стан забезпечення Сил оборони озброєнням та боєприпасами. Окрему увагу приділили крокам реагування на мобілізацію в РФ та підготовці окупантами псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України.

Нагадаємо, 25 лютого Зеленський своїм указом утворив Ставку Верховного Головнокомандувача.

Востаннє члени Ставки збиралися 19 вересня. Під час засідання розглянули ситуацію на державному кордоні та його захист.