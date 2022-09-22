Геннадій Труханов: «Колись на місці памʼятника Катерині у нас був фонтан»
Геннадій Труханов: «Колись на місці памʼятника Катерині у нас був фонтан»
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
Авіація. Російські втрати
Авіація. Російські втрати
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
ГоловнаСуспільствоПодії

Засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: обговорили забезпечення озброєнням та боєприпасами й мобілізацію в РФ

Також розглянули ймовірний характер дій окупантів у найближчий період.

Засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: обговорили забезпечення озброєнням та боєприпасами й мобілізацію в РФ
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться на сайті глави держави.

У ставці взяли участь міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів, керівник ОПУ Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов та інші.

Також до засідання в режимі відеозв’язку долучилися командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

На Ставці керівники сил оборони та командувачі оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на фронті. Також учасники засідання розглянули ймовірний характер дій російських окупаційних військ у найближчий період.

Члени Ставки проаналізували стан забезпечення Сил оборони озброєнням та боєприпасами. Окрему увагу приділили крокам реагування на мобілізацію в РФ та підготовці окупантами псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України.

Нагадаємо, 25 лютого Зеленський своїм указом утворив Ставку Верховного Головнокомандувача.

Востаннє члени Ставки збиралися 19 вересня. Під час засідання розглянули ситуацію на державному кордоні та його захист.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також