Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Авіація. Російські втрати
Авіація. Російські втрати
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
Геннадій Труханов: «Колись на місці памʼятника Катерині у нас був фонтан»
Геннадій Труханов: «Колись на місці памʼятника Катерині у нас був фонтан»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Генштабі розповіли, як росіяни готуються до проведення псевдореферендумів на окупованих землях України

Наприклад, у Старобільську окупаційна влада заборонила місцевим залишати місто з 23 по 27 вересня.

У Генштабі розповіли, як росіяни готуються до проведення псевдореферендумів на окупованих землях України
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники активізували роботу з підготовки та проведення так званих "референдумів" на тимчасово захоплених територіях України. 

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Наприклад, у населених пунктах Херсонщини представники російської окупаційної влади намагаються отримати від місцевих жителів особисті дані. Роблять це під приводом "якісного розподілу" гуманітарної допомоги. Також в області триває формування так званих "виборчих комісій".

У Старобільську на Луганщині рашисти заборонили жителям залишати місто з 23 по 27 вересня. 

"За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому "референдумі". Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні", - йдеться в повідомленні Генштабу.

А на тимчасово окупованій території Запорізької області місцевим обіцяють грошову винагороду і побутові прилади, якщо люди нададуть росіянам паспортні дані і отримають громадянство РФ.

Нагадаємо, російські окупанти сформували "комісії" для проведення псевдореферендуму. LB.ua опублікував адреси і телефони.

В СБУ повідомили, що російські терористи на тимчасово окупованій території Донецької області планують залучати до псевдореферендуму дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також