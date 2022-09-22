У Генштабі розповіли, як росіяни готуються до проведення псевдореферендумів на окупованих землях України

Наприклад, у Старобільську окупаційна влада заборонила місцевим залишати місто з 23 по 27 вересня.

Російські загарбники активізували роботу з підготовки та проведення так званих "референдумів" на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Наприклад, у населених пунктах Херсонщини представники російської окупаційної влади намагаються отримати від місцевих жителів особисті дані. Роблять це під приводом "якісного розподілу" гуманітарної допомоги. Також в області триває формування так званих "виборчих комісій".

У Старобільську на Луганщині рашисти заборонили жителям залишати місто з 23 по 27 вересня.

"За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому "референдумі". Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні", - йдеться в повідомленні Генштабу.

А на тимчасово окупованій території Запорізької області місцевим обіцяють грошову винагороду і побутові прилади, якщо люди нададуть росіянам паспортні дані і отримають громадянство РФ.

Нагадаємо, російські окупанти сформували "комісії" для проведення псевдореферендуму. LB.ua опублікував адреси і телефони.

В СБУ повідомили, що російські терористи на тимчасово окупованій території Донецької області планують залучати до псевдореферендуму дітей.