Російські окупанти випустили 26 мін по одному із прикордонних сіл Сумщини.

Про це повідомив у Telegram керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під обстріли опівдні потрапила Великописарівська громада.

"Є руйнування, інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав Живицький.

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Нагадаємо, упродовж дня 21 вересня росіяни обстрілювали три прикордонні громади Сумщини - Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську.

Також рашисти обстріляли прикордонне село Волфино Білопільської громади і випустили десять мін, що прилетіли в житлові будинки.