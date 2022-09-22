Російські окупанти випустили 26 мін по одному із прикордонних сіл Сумщини.
Про це повідомив у Telegram керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Під обстріли опівдні потрапила Великописарівська громада.
"Є руйнування, інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав Живицький.
Нагадаємо, упродовж дня 21 вересня росіяни обстрілювали три прикордонні громади Сумщини - Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську.
Також рашисти обстріляли прикордонне село Волфино Білопільської громади і випустили десять мін, що прилетіли в житлові будинки.