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Росіяни випустили майже три десятки мін по прикордонному селі Сумщини, - Живицький

Інформацію про потерпілих уточнюють.

Росіяни випустили майже три десятки мін по прикордонному селі Сумщини, - Живицький
Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Російські окупанти випустили 26 мін по одному із прикордонних сіл Сумщини.

Про це повідомив у Telegram керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під обстріли опівдні потрапила Великописарівська громада.

"Є руйнування, інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав Живицький.

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Нагадаємо, упродовж дня 21 вересня росіяни обстрілювали три прикордонні громади Сумщини - Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську.

Також рашисти обстріляли прикордонне село Волфино Білопільської громади і випустили десять мін, що прилетіли в житлові будинки.

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