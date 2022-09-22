Норвегія зупинила дію угоди про спрощений візовий режим з РФ

Управління з імміграції Норвегії оголосило про призупинення дії угоди про спрощений візовий режим з Росією.

Про це повідомляє Barents Observer.

“Угода про спрощення візового режиму Норвегії з Росією тимчасово призупинена з 22 вересня 2022 року”, – йдеться в повідомленні міграційного відомства Норвегії.

Норвегія має спільний з Російською Федерацією сухопутний кордон протяжністю 198 кілометрів, і жителі Кольського півострова часто перетинають кордон, коли відправляються за покупками у норвезькі магазини.

У 2007 році було підписано спеціальну угоду, спрямовану на полегшення подорожей громадян двох країн. Цю угоду дуже схвально зустріли жителі північних регіонів РФ, де багато хто скористався можливістю подати заяву на багаторазову візу до Норвегії терміном дії до п'яти років.

Після призупинення дії про спрощений візовий режим між Норвегією та Росією візовий збір зросте з 35 до 80 євро для всіх заявників. Термін розгляду заявок на отримання візи буде збільшено з 10 до 15 днів, а в окремих випадках – до 45 днів. Заявники також повинні будуть надати більше документів до консульства чи візових центрів.

Норвегія не є членом ЄС, але входить до Шенгенської зони. Всі інші країни Шенгенської зони, які мають прямі сухопутні кордони з РФ, вже ускладнили росіянам отримання шенгенських віз.

Так, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто повідомив, що уряд країни розробить рішення для обмеження в’їзду туристів із Росії.

Окрім Фінляндії цей список включає країни Балтії та Польщу.