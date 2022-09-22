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Жителів деокупованих територій Харківщини поселять у гуртожитках обласного центру

Наприклад, в Ізюмі, Балаклії, Куп'янську немає електро-, водо- і теплопостачання, тож людям буде складно там перезимувати.

Жителів деокупованих територій Харківщини поселять у гуртожитках обласного центру
Фото: EPA/UPG

Жителі деокупованих територій Харківщини, які через війну втратили житло, отримають кімнати у гуртожитках обласного центру.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської міської ради з посиланням на очільника міста Ігоря Терехова.

За словами Терехова, чимало населених пунктів області, які тимчасово перебували під російською окупацією, не готові до настання холодів. 

"Там немає електрики та води, а отже, підключення тепла неможливе. У Куп'янську, Ізюмі, Балаклії та інших населених пунктах багато житлових будинків знищено, і людям просто нема де жити. Звичайно, ми надаємо їм допомогу, розміщуємо у гуртожитках, щоб вони могли перезимувати у більш-менш нормальних умовах", - сказав очільник Харкова. 

Він додав що постраждалим жителям деокупованих територій також надають необхідну психологічну допомогу. 

"Багато людей пригнічені, перебувають у шоковому стані, бо пережили справжній жах. Але поступово фахівці виводять їх із цього стану", - додав Терехов.

Нагадаємо, заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін заявив, що рівень руйнувань у місті ще вищий, ніж передбачалося. За його словами, ситуація "абсолютно близька до апокаліптичної".

Тим часом у деокупованій Балаклії відновили частину водопроводу на мосту через Сіверський Донець.

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