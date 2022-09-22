Казахстан без дозволу РФ не прийматиме на постійне проживання росіян, що тікають від мобілізації

Державні органи знають про ситуацію щодо різкого збільшення кількості громадян РФ, які хочуть виїхати до Казахстану.

Влада Казахстану без дозволу Росії не видаватиме дозволів на постійне місце проживання російським громадянам, які хочуть виїхати з РФ після оголошення Кремлем часткової мобілізації.

Про це сказав спікер парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв, повідомляє Radio Free Europe.

Сьогодні Ашимбаєв заявив, що правоохоронні та міграційні органи Казахстану працюють відповідно до закону, розглядаючи заявки іноземних громадян, зокрема росіян, на отримання постійного місця проживання в країні.

"Наші офіційні установи не видаватимуть посвідки на проживання особам, які не нададуть документів про підтвердження того, що країна їхнього громадянства не заперечує проти їх переїзду до Казахстану", – повідомив чиновник.

Він також додав, що державні органи країни знають про ситуацію щодо різкого збільшення кількості громадян Росії, які хочуть виїхати до Казахстану.

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Відправку людей на війну він назвав "необхідними кроками" для захисту територіальної цілісності Росії. Після промови Путіна багато росіян розкупили квитки на прямі рейси до Єревана та Стамбула, а на кордонах з багатьма сусідніми державами утворилися багатокілометрові черги.