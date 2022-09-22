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Кулеба провів переговори тристороннього альянсу України, Польщі та Великої Британії щодо протидії російській агресії

Глави МЗС скоординували кроки з протидії російській агресії в контексті оголошення часткової мобілізації росіян і домовилися про непохитну підтримку України з боку Польщі та Великої Британії.

Кулеба провів переговори тристороннього альянсу України, Польщі та Великої Британії щодо протидії російській агресії
Фото: Пресслужба МЗС

У Нью-Йорку відбулася зустріч глав МЗС України Дмитра Кулеби, Польщі Збіґнева Рау та Великої Британії Джеймса Клеверлі у тристоронньому форматі, започаткованому цьогоріч у Києві.

Про це повідомляє пресцентр МЗС.

Глави дипломатій скоординували кроки з протидії російській агресії в контексті оголошення часткової мобілізації росіян для продовження війни РФ проти України.

За підсумками зустрічі міністри ухвалили спільну заяву:

"Міністри закордонних справ України, Польщі та Великої Британії зустрілися в Нью-Йорку та домовилися:

  • продовжувати непохитну підтримку України з боку Польщі та Великої Британії в протидії агресії Росії до перемоги України;
  • розробити пропозиції щодо довготривалої підтримки України, аби допомогти їй попереджати та відбивати майбутні напади;
  • розвивати тристороннє співробітництво, зокрема зміцнювати оборонні можливості трьох країн та східного флангу НАТО.

Міністри засудили подальшу мобілізацію сил в Росії, що лише відкидає можливість встановлення миру", – йдеться у повідомленні пресцентру.

Нагадаємо, за тиждень до повномасштабного вторгнення РФ Україна, Велика Британія та Польща створили новий формат співпраці. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу з британською колегою Ліз Трасс з нагоди її візиту в Київ. Було анонсовано, що сторони стоятимуть пліч-о-пліч з українцями у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

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