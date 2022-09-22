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У Нідерландах відбулося останнє засідання суду в справі щодо збитого у 2014 році над Донеччиною літака MH17, – Ukraine NOW

Його метою було оголошення дати винесення рішення.

У Нідерландах відбулося останнє засідання суду в справі щодо збитого у 2014 році над Донеччиною літака MH17, – Ukraine NOW
Судебный комплекс Схипхол
Фото: Teller Report

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" суддя Гендрік Стейнгаюс оголосив, що рішення у справі MH17 буде оголошено 17 листопада 2022 року о 13:30 за місцевим часом щодо всіх чотирьох осіб.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на власного кореспондента.

Засідання було формальним і тривало п’ять хвилин. Його метою було оголошення дати винесення рішення.

"У судовій залі були присутні родичі загиблих, їхні адвокати та захист одного з чотирьох обвинувачених – підполковника ГРУ Олега Пулатова", – інформує ресурс.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур та зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак збили із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук".

У березні 2020 року окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу.

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