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Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання, – ДПСУ

Виїзд був заборонений через масову підробку документів.

Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання, – ДПСУ
Фото: ДПСУ

Українські студенти-чоловіки, які навчаються в закордонних вишах, більше не зможуть виїхати з України під час дії воєнного стану.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише "Ліга".

Зазначається, що вище військове керівництво скасувало 14 вересня можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через масові підробки документів.

"Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Проте в останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном", – пояснює Демченко.

 

За статистикою ДПСУ, лише за липень – серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали підробні документи про навчання у закордонних навчальних закладах.

Зважаючи на це, вище військове керівництво прийняло нове рішення – з 14 вересня відмінити можливість пропуску навіть цієї категорії громадян.

"Тож на сьогодні чоловіків-студентів через кордон не пропускають", – заявляє Демченко.

Він додає, що за постановою уряду від 27 січня 1995 року №57, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України, чоловіки-студенти іноземних навчальних закладів не входять у перелік винятків, яким дозволений перетин кордону.

"Це питання може бути вирішене, якщо внесуть зміни в постанову уряду №57", – додає речник.

Нагадаємо, українські студенти та науковці, які були змушені покинути країну через розв’язану Росією війну, можуть отримати стипендії в Ізраїлі.

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