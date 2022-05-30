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Університет в Ізраїлі зібрав 650 тис. доларів на стипендії українців

Посол України в Ізраїлі подякував керівництву університету за підтримку.

Університет в Ізраїлі зібрав 650 тис. доларів на стипендії українців
Посол України Євген Корнійчук і президент Hebrew University of Jerusalem Ашер Коен
Фото: Посольство Ізраїлю у Facebook

Українські студенти та науковці, які були змушені покинути країну через розв'язану Росією війну, зможуть отримати стипендії у Ізраїлі.

Про це повідомило у Facebook Посольство Ізраїлю в Україні.

Єврейський університет у Єрусалимі зібрав 650 тис. доларів на стипендії для українців.

"Посол України Євген Корнійчук зустрівся з президентом Hebrew University of Jerusalem Ашером Коеном та віцепрезидентом Йоссі Галом. Посол подякував керівництву університету за підтримку українських студентів та науковців, які вимушені були покинути Україну через військову агресію РФ", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у березні Світовий банк заявив про надання майже 100 млн доларів на підтримку вищої освіти в Україні в умовах війни. Гроші, зокрема, підуть на виплату академічних і соціальних стипендій.

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