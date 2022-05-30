За минулу добу майже 345 тисячам споживачів відновили електропостачання, - Міненергетики

З них 336 тисячам - у Донецькій області.

Упродовж 29 травня вдалося відновити електропостачання орієнтовно 345,2 тисячі споживачів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.

"Зокрема, у Донецькій області — 336 тисячам, Запорізькій — 3,9 тисячі, Харківській – 3,5 тисячі, Київській – 1,3 тисячі, Житомирській – 300 споживачам, Миколаївській – 200 споживачам", - зазначили в міністерстві.

Станом на 30 травня все ще знеструмленими залишаються 748 населених пунктів.

У Міненергетики кажуть без електрики залишається близько 615 тисяч споживачів, зокрема 5,1 тисячі - через несприятливі погодні умови. Найбільше таких у Донецькій (352,3 тисячі), Луганській (128,2 тисячі) та Харківській (38,9 тисячі) областях.

Понад 166 тисяч абонентів - без газопостачання. Найбільш складна ситуація спостерігається в Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Нагадаємо, днями в міністерстві повідомили, що електропостачання відновили ще 11 тисячам споживачів.

Через бойові дії залишалося знеструмленими майже 670 населених пунктів. Найскладніша ситуація - на Донеччині, Луганщині та Харківщині.