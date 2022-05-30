"Ми отримали "подарунок" з повними баком та боєкомплектом".

Бійці Харківської окремої бригади територіальної оборони захопили ворожу БМП.

Про це повідомили в пресслужбі Тероборони ЗСУ.

"Завдяки професійним навичкам та злагодженим діям 227 батальйону Харківської окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ ми отримали "подарунок" з повними баком та боєкомплектом", - йдеться в інформації пресслужби.

Нагадаємо, у ніч на 16 травня Міноборони повідомило, що 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону.