Подоляк: зернові конвої під охороною третіх країн можуть вирішити продовольчу кризу

Зняття санкцій з Росії в обмін на розблокування українського зернового експорту не буде, хоча російські лобі активно просувають цю ідею. РФ умисно створює продовольчу кризу, як уже створила раніше енергетичну та міграційну.

Однак зняття санкцій стало б додатковою ескалацією конфлікту і дало б Росії привід зрозуміти, що вона може тиснути, створюючи кризи. Про це радник голови Офісу президента, учасник перемовної делегації з росіянами Михайло Подоляк повідомив в інтервʼю LB.

"Міграційний тиск на Європу через війну в Україні, через брак продовольства в певних країнах – це все елементи однієї технології Російської Федерації. А вирішення продовольчої кризи дуже просте й ефективне. Зернові конвої під егідою третіх країн і під охороною третіх країн", – вважає він.

Радник голови ОП підкреслив, що питання про зернові конвої – це питання відповідальності країн, зокрема і членів НАТО.

"Ми ж тепер говоримо про безпекові ризики для глобальної системи. Приймайте рішення! Добре, не хочете воювати за нас, ми зрозуміли вашу голлівудську статуру, але тепер ідіть вирішіть питання глобальної безпеки! Давайте конвої, давайте кораблі, давайте есмінці. Везіть зерно, будь ласка, Україна не проти. Чи, може, Україна має сама знищити повністю чорноморську ескадру Російської Федерації? Ми це можемо зробити і зробимо. З часом ми точно зробимо", – заявив Подоляк.

Альтернативою Альянсу для України є створення інших військових обʼєднань, які дійсно будуть забезпечувати глобальну безпеку.

"ОБСЄ сьогодні не працює, ООН сьогодні не працює, НАТО сьогодні не працює. Просто треба речі називати своїми іменами", – наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що майже 90 кораблів фактично повні зерна та готові вирушати, але не можуть це зробити через російську блокаду Чорного та Азовського морів. При цьому окупанти крадуть зерно та вивозять його.

США сказали, що не розглядають питання послаблення антиросійських санкцій в обмін на експорт зерна з України. Водночас і не планують залучення своїх військових до експорту зерна з України.