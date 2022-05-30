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З початку війни вакансій стало втричі менше

Але ринок праці поступово оживає.

З початку війни вакансій стало втричі менше
Фото: ukrinform.ua

Найкраща ситуація з кількістю вакансій у Львівській, Дніпропетровській, Харківській областях і місті Києві. Зростає попит на водіїв, будівельників, робітників комунальних підприємств, у переробній сфері та торгівлі.

Про це на брифінгу повідомила директорка Державного центру зайнятості України Юлія Жовтяк, передає кореспондент LB.

"У нас точно зросте попит на будівельні професії, робітників комунальних підприємств. На сьогодні вже є досить високий попит на водіїв. До воєнного стану такий попит також був, але сьогодні ми бачимо зростання. Так само багато вакансій у переробній промисловості", – заявила вона.

За словами Жовтяк, уже починає з’являтися все більше вакансій у сфері торгівлі.

"Ще два місяці тому кількість таких вакансій у торгівлі була досить низкою. У цілому, звісно, ситуація з вакансіями у нас набагато гірша, ніж раніше. Якщо брати за основу базу вакансій Служби зайнятості, то їх кількість упала втричі. Наразі в нашій базі 22 тисячі вакансій", – наголосила директорка Центру зайнятості.

Жовтяк додала, що найкраща ситуація з ринком праці наразі у Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях і місті Києві.

"Саме Дніпропетровська та Львівська області вважаються найкращими за показниками, кількістю вакансій і роботою на сьогодні", – підсумувала вона.

Нагадаємо, за словами Юлії Жовтяк, в Україні офіційно не працюють 308 тисяч громадян.

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