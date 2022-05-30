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У Сєвєродонецьку окупанти контролюють смугу близько 100 метрів, – голова РДА

Ворог вкористовує авіацію та артилерію, але захисники України тримають оборону.

У Сєвєродонецьку окупанти контролюють смугу близько 100 метрів, – голова РДА
Фото: Cергій Гайдай/facebook

Російські війська змогли зайти в Сєвєродонецьк Луганської області й контролюють смугу близько ста метрів, але суттєво просунутись далі не змогли.

Про це заявив в ефірі "Радіо Свобода" голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко.

"Бої точаться на околицях Сєвєродонецька. З двох напрямків – Новоайдару та Старобільська ворог зміг зайти в Сєвєродонецьк, контролює близько ста метрів смугу. Суттєво просунутись більше не зміг, наші хлопці тривають оборону", – сказав Власенко.

За його словами, у Лисичанській громаді теж йдуть штурмові-наступальні дії, але вони все ще проходять на сільській місцевості, до Лисичанська окупанти не дійшли.

"Використовується авіація, артилерія, але хлопці тримають оборону", – додав Власенко.

Він також повідомив, що в Бахмутському напрямку з Попасною наступальні дії росіян завершились поразкою.

"Наші хлопці трошки відкинули загарбників. Оточення нам поки не світить, але ситуація в Лисичанську і Сєвєродонецьку залишається складною", – додав голова РДА.

Траса Лисичанськ-Бахмут – під контролем українських військових, але її постійно обстрілюють війська РФ, тому пересуватися нею небезпечно.

Власенко наголосив, що наразі ситуація зараз "на піку", а російська армія "кинула всі сили, які в них були, щоб оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ".

"Сьогодні 3 або 4 день, коли 24/7 місто під обстрілами, логістика дуже складна, нормально завезти гуманітарну допомогу, або забезпечити евакуацію нам не вдається. Є одиничні випадки, але системно немає можливості працювати по гуманітарній допомозі та евакуації", – розповів він.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА повідомив, що російські війська увійшли на околиці Сєвєродонецька - північно-східні та південно-східні частини міста. За Сєвєродонецьк і Лисичанськ ідуть важкі бої. Ворог задіяв усе можливе озброєння та авіацію.

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