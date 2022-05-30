Через агресію РФ в Україні загинуло 243 дитини, 444 поранені

Станом на ранок 30 травня 2022 року більше ніж 687 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 243 дитини загинуло та понад 444 поранено.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 109, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

29 травня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом с. Миролюбівка Херсонського району Херсонської області загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей: 7-місячне немовля і 5-річна дівчинка отримали поранення.

26 травня через обстріл військами РФ м. Лисичанськ Луганської області був поранений 16-річний підліток.

25 травня в результаті обстрілу с. Студенок Ізюмського району Харківської області отримав поранення 3-річний хлопчик.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1888 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, російські окупанти звозять до фільтраційних таборів дітей. 18 травня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що загарбники готують до депортації з Маріуполя, з фільтраційного табору селища Безіменне, 539 людей, серед яких 55 дітей.